Президент Азербайджана поздравил вьетнамского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу.

Как передает Report , в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный вьетнамский народ по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.

Развитие и углубление из года в год дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение развитию двусторонних связей во всех сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других областях. Хотел бы подчеркнуть наше эффективное сотрудничество с Вьетнамом в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения и ООН.

Считаю, что есть хорошие возможности для того, чтобы сотрудничество между нашими странами поднялось на качественно новый уровень. Были бы рады видеть участие вьетнамских компаний в широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Верю, что мы в дальше успешно продолжим наши совместные усилия на пути полного использования имеющегося потенциала традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, расширения взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама - постоянного благополучия и процветания".