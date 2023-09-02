Президент Азербайджана поздравил вьетнамского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу.
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"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный вьетнамский народ по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.
Развитие и углубление из года в год дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение развитию двусторонних связей во всех сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других областях. Хотел бы подчеркнуть наше эффективное сотрудничество с Вьетнамом в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения и ООН.
Считаю, что есть хорошие возможности для того, чтобы сотрудничество между нашими странами поднялось на качественно новый уровень. Были бы рады видеть участие вьетнамских компаний в широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Верю, что мы в дальше успешно продолжим наши совместные усилия на пути полного использования имеющегося потенциала традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, расширения взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама - постоянного благополучия и процветания".