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Президент Азербайджана поздравил вьетнамского коллегу

Президент Азербайджана поздравил вьетнамского коллегу Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу
Внешняя политика
2 сентября 2023 г. 13:01
Президент Азербайджана поздравил вьетнамского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный вьетнамский народ по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.

Развитие и углубление из года в год дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение развитию двусторонних связей во всех сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других областях. Хотел бы подчеркнуть наше эффективное сотрудничество с Вьетнамом в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения и ООН.

Считаю, что есть хорошие возможности для того, чтобы сотрудничество между нашими странами поднялось на качественно новый уровень. Были бы рады видеть участие вьетнамских компаний в широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Верю, что мы в дальше успешно продолжим наши совместные усилия на пути полного использования имеющегося потенциала традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, расширения взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti vyetnamlı həmkarına təbrik məktubu göndərib

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