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    Президент Азербайджана поздравил Верховного главу Малайзии по случаю национального праздника

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному главе Малайзии Султану Мухаммаду V

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному главе Малайзии Султану Мухаммаду V по случаю национального праздника Малайзии – Дня независимости.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Малайзии – Дня независимости.

    Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Малайзии - постоянного мира и процветания".

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