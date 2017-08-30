Президент Азербайджана поздравил Верховного главу Малайзии по случаю национального праздника

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному главе Малайзии Султану Мухаммаду V по случаю национального праздника Малайзии – Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Малайзии – Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Малайзии - постоянного мира и процветания".