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Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу

Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Каталине Новак.
Внешняя политика
22 октября 2022 г. 16:09
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Каталине Новак по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны, передаю самые искренние и добрые пожелания.

Нынешний уровень динамично развивающихся азербайджано-венгерских отношений вызывает удовлетворение. Наши политические связи высокого уровня сопровождаются плодотворным взаимовыгодным сотрудничеством в экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать усилия, направленные на укрепление двусторонних отношений, носящих характер стратегического партнерства, расширение сотрудничества в рамках международных структур, в частности Европейского Союза.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Венгрии – постоянного спокойствия и благополучия".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates his Hungarian counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan-Macarıstan münasibətlərinin hazırkı səviyyəsi məmnunluq doğurur"

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