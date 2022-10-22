Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Каталине Новак по случаю национального праздника этой страны.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны, передаю самые искренние и добрые пожелания.
Нынешний уровень динамично развивающихся азербайджано-венгерских отношений вызывает удовлетворение. Наши политические связи высокого уровня сопровождаются плодотворным взаимовыгодным сотрудничеством в экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах.
Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать усилия, направленные на укрепление двусторонних отношений, носящих характер стратегического партнерства, расширение сотрудничества в рамках международных структур, в частности Европейского Союза.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Венгрии – постоянного спокойствия и благополучия".