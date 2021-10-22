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Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу

Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Яношу Адеру.
Внешняя политика
22 октября 2021 г. 15:54
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Яношу Адеру.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Венгрии.

Мы придаем важное значение всестороннему развитию азербайджано-венгерских отношений. Отношения тесной дружбы и сотрудничества, объединяющие наши страны, которые являются стратегическими партнерами, наполняются сегодня новым содержанием в области политического диалога высокого уровня, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Убежден, что основанные на взаимном доверии и поддержке связи между двумя странами, наше плодотворное сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться на благо наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Венгрии - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates Hungarian counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev macarıstanlı həmkarını təbrik edib

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