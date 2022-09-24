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Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 16:55
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости.

Нас радует то, что сегодня братский Туркменистан идет по пути стабильного и динамичного развития и добивается больших успехов в политической, экономической, социальной и других сферах.

Воля наших народов, которые связаны друг с другом общими нравственными ценностями, религиозно-культурными корнями, на всем протяжении истории проживавших в условиях добрососедства и взаимопонимания, составляет основу азербайджано-туркменских связей. Вызывает удовлетворение то, что наши двусторонние и многосторонние отношения за последние тридцать лет развивались по восходящей линии и вышли на нынешний уровень стратегического партнерства. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших связей.

Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы добьемся дальнейшего углубления дружественных отношений между нашими странами, как двустороннего, так и многостороннего взаимного эффективного сотрудничества с богатым потенциалом.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного мира и благоcостояния".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti türkmənistanlı həmkarını təbrik edib

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