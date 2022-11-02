Президент Азербайджана поздравил турецкого коллегу с началом серийного производства Togg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с началом серийного производства Togg.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с началом серийного производства Togg.

Как сообщает Report, 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю запуска серийного производства глобального технологического бренда Togg, предоставляющего услуги в сфере мобильности в Турции, и расценил это как новый успех турецкой промышленности.