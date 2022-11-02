О нас

Президент Азербайджана поздравил турецкого коллегу с началом серийного производства Togg

Президент Азербайджана поздравил турецкого коллегу с началом серийного производства Togg Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с началом серийного производства Togg.
Внешняя политика
2 ноября 2022 г. 19:21
Президент Азербайджана поздравил турецкого коллегу с началом серийного производства Togg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с началом серийного производства Togg.

Как сообщает Report, 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю запуска серийного производства глобального технологического бренда Togg, предоставляющего услуги в сфере мобильности в Турции, и расценил это как новый успех турецкой промышленности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti türkiyəli həmkarını “Togg”un kütləvi istehsalına başlanılması münasibətilə təbrik edib

Самое важное

Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
2 ноября 2022 г. 14:37
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
1 ноября 2022 г. 23:17
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
1 ноября 2022 г. 23:11
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
1 ноября 2022 г. 23:07
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
1 ноября 2022 г. 22:58
Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
ВидеоРазоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
1 ноября 2022 г. 21:10
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
1 ноября 2022 г. 19:08
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
1 ноября 2022 г. 14:04
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
1 ноября 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi