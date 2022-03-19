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Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу

Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Туниса Каису Саиду поздравительное письмо.
Внешняя политика
19 марта 2022 г. 14:14
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туниса Каису Саиду.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики – Днем независимости.

Верю, что развитие азербайджано-тунисских дружественных отношений как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Туниса желаю мира и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates Tunisian counterpart 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti tunisli həmkarını təbrik edib

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