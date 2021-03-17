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Президент Азербайджана поздравил Томаса Баха

Президент Азербайджана поздравил Томаса Баха Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.
Внешняя политика
17 марта 2021 г. 17:14
Президент Азербайджана поздравил Томаса Баха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Бах,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента Международного олимпийского комитета и передаю Вам наилучшие пожелания.

Ваша убедительная победа в проведенном голосовании – наглядный показатель доверия к Вам всей Олимпийской семьи, высокая оценка Ваших заслуг в области развития Олимпийского движения, поощрения спорта.

С радостью хочу отметить, что сотрудничество между Азербайджаном и Международным олимпийским комитетом находится на высоком уровне, и мы придаем важное значение дальнейшему расширению этого взаимодействия. Уверен, что наше партнерство во имя торжества Олимпийских идеалов и впредь будет успешно продолжаться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в деятельности".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Thomas Bach
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Tomas Baxı təbrik edib

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