Президент Азербайджана поздравил Томаса Баха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Бах,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента Международного олимпийского комитета и передаю Вам наилучшие пожелания.

Ваша убедительная победа в проведенном голосовании – наглядный показатель доверия к Вам всей Олимпийской семьи, высокая оценка Ваших заслуг в области развития Олимпийского движения, поощрения спорта.

С радостью хочу отметить, что сотрудничество между Азербайджаном и Международным олимпийским комитетом находится на высоком уровне, и мы придаем важное значение дальнейшему расширению этого взаимодействия. Уверен, что наше партнерство во имя торжества Олимпийских идеалов и впредь будет успешно продолжаться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в деятельности".