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Президент Азербайджана поздравил своего алжирского коллегу

Президент Азербайджана поздравил своего алжирского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжира  Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 ноября - Дня революции Алжира.
Внешняя политика
1 ноября 2023 г. 12:08
Президент Азербайджана поздравил своего алжирского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 ноября - Дня революции Алжира.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и в вашем лице братскому народу Алжира самые искренние поздравления по случаю 1 ноября – Дня Революции.

Этот знаменательный день, когда ваш народ начал освободительную борьбу против беспощадной колониальной политики, является одной из самых славных страниц в полной героизма истории Алжира. Алжирский народ, который на протяжении более чем ста лет подвергался гнету и массовому насилию, столкнулся с немыслимой жестокостью, преступлениями против человечности, обрел независимость ценой жизни полутора миллионов шехидов и тем самым продемонстрировал всему миру несокрушимость воли, непобедимость, стойкость и стремление к свободе.

Народ Азербайджана, страдавший от тридцатилетней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа. Рад, что сегодня отношения между нашими странами, которые связаны друг с другом традиционными узами дружбы и братства, динамично развиваются. В то же время вызывает удовлетворение наша взаимовыгодная совместная деятельность в многосторонней плоскости.

Уверен, что наши межгосударственные отношения, плодотворное сотрудничество, основанные на взаимном доверии и поддержке, совместными усилиями и впредь будут успешно развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Алжира – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates his Algerian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti əlcəzairli həmkarını təbrik edib

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