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    Президент Азербайджана поздравил султана Брунея-Даруссалама

    Ильхам Алиев поздравил коллегу Хаджи Хассаналу Болкиаху с национальным праздником

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея-Даруссалама Его величеству Хаджи Хассаналу Болкиаху.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    Рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Брунея-Даруссалама.

    Надеюсь, что дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших народов.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянной стабильности и благополучия".

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