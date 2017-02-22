Президент Азербайджана поздравил султана Брунея-Даруссалама

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Брунея-Даруссалама Его величеству Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

Рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Брунея-Даруссалама.

Надеюсь, что дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянной стабильности и благополучия".