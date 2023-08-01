Президент Азербайджана поздравил швейцарского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией будут и впредь развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах двух народов.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Швейцарской Конфедерации постоянного благополучия и процветания".