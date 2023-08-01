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Президент Азербайджана поздравил швейцарского коллегу

Президент Азербайджана поздравил швейцарского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 12:41
Президент Азербайджана поздравил швейцарского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией будут и впредь развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах двух народов.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Швейцарской Конфедерации постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Swiss Confederation
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev isveçrəli həmkarını təbrik edib

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