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Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки

Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабае Раджапаксе поздравительное письмо.
Внешняя политика
3 февраля 2021 г. 19:22
Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабае Раджапаксе поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка – Дня независимости.

Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой будут еще больше развиваться, продолжится наше плодотворное сотрудничество в рамках многосторонних институтов, включая Движение неприсоединения.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Шри-Ланки – спокойствия и благосостояния".

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Версия на английском языке Azerbaijani President extends Independence Day greetings to Sri Lanka
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti şri-lankalı həmkarını təbrik edib

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