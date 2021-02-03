Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабае Раджапаксе поздравительное письмо.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабае Раджапаксе поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка – Дня независимости.

Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой будут еще больше развиваться, продолжится наше плодотворное сотрудничество в рамках многосторонних институтов, включая Движение неприсоединения.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Шри-Ланки – спокойствия и благосостояния".