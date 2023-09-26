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Президент Азербайджана поздравил Сердара Бердымухамедова

Президент Азербайджана поздравил Сердара Бердымухамедова Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
Внешняя политика
26 сентября 2023 г. 20:57
Президент Азербайджана поздравил Сердара Бердымухамедова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

Братский Туркменистан добился сегодня больших успехов в социально-экономической сфере, превратился в цветущий край во всех отношениях. Мы придаем большое значение развитию азербайджано-туркменских отношений, построенных на такой прочной основе, как общие культурно-исторические корни и братство.

В настоящее время имеются хорошие перспективы для дальнейшего расширения сферы охвата нашего плодотворного сотрудничества. Верю, что благодаря совместным усилиям традиционные отношения дружбы и сотрудничества, наше стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут развиваться и углубляться в интересах наших народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного спокойствия и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədovu təbrik edib

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