Президент Азербайджана поздравил Сердара Бердымухамедова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

Братский Туркменистан добился сегодня больших успехов в социально-экономической сфере, превратился в цветущий край во всех отношениях. Мы придаем большое значение развитию азербайджано-туркменских отношений, построенных на такой прочной основе, как общие культурно-исторические корни и братство.

В настоящее время имеются хорошие перспективы для дальнейшего расширения сферы охвата нашего плодотворного сотрудничества. Верю, что благодаря совместным усилиям традиционные отношения дружбы и сотрудничества, наше стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут развиваться и углубляться в интересах наших народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного спокойствия и благополучия".