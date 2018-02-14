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    Президент Азербайджана поздравил сербского коллегу

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

    Убежден, что развитие азербайджано-сербских отношений, расширение дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут служить интересам наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Сербии – благополучия и процветания".

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