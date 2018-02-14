Президент Азербайджана поздравил сербского коллегу

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что развитие азербайджано-сербских отношений, расширение дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Сербии – благополучия и процветания".