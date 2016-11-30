Президент Азербайджана поздравил румынского коллегу

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Румынии – Днем национального единения.

Азербайджан и Румынию объединяют дружественные и тесные отношения сотрудничества. Верю, что наше партнерство, носящее стратегический характер, эффективное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будут и дальше успешно продолжаться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Румынии – постоянного мира и благополучия".