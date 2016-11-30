Президент Азербайджана поздравил румынского коллегу

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Румынии – Днем национального единения.
Азербайджан и Румынию объединяют дружественные и тесные отношения сотрудничества. Верю, что наше партнерство, носящее стратегический характер, эффективное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будут и дальше успешно продолжаться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Румынии – постоянного мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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