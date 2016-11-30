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    Президент Азербайджана поздравил румынского коллегу

    Азербайджан и Румынию объединяют дружественные и тесные отношения сотрудничества

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Румынии – Днем национального единения.

    Азербайджан и Румынию объединяют дружественные и тесные отношения сотрудничества. Верю, что наше партнерство, носящее стратегический характер, эффективное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будут и дальше успешно продолжаться в интересах наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Румынии – постоянного мира и благополучия".

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