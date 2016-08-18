Президент Азербайджана поздравил руководителя Афганистана

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления Вам и всему народу Афганистана по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будут развиваться и расширяться.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Афганистана – мира и благосостояния".