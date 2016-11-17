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    Президент Азербайджана поздравил руководителей Латвии и Омана

    В письмах звучит поздравление по случаю национальных праздников двух стран

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Раймондсу Вейонису.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

    Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-латвийских отношений, укрепление традиционных дружественных связей, расширение сотрудничества во всех областях.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному латвийскому народу – постоянного процветания и благополучия".

    Глава государства также направил поздравительное письмо Султану Омана Кабусу бен Саиду:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Вашего рождения.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Омана – постоянного мира и благополучия".

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