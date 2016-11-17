Президент Азербайджана поздравил руководителей Латвии и Омана

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Раймондсу Вейонису.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-латвийских отношений, укрепление традиционных дружественных связей, расширение сотрудничества во всех областях.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному латвийскому народу – постоянного процветания и благополучия".

Глава государства также направил поздравительное письмо Султану Омана Кабусу бен Саиду:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Вашего рождения.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Омана – постоянного мира и благополучия".