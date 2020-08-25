Президент Азербайджана поздравил ректора МГИМО

Анатолий Торкунов отмечает 70-летие

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо ректору Московского государственного института международных отношений (Университета) академику Анатолию Торкунову.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Анатолий Васильевич,

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия.

На протяжении длительного времени Вы с большим успехом возглавляете Московский государственный институт международных отношений. Благодаря Вашим усилиям МГИМО по праву считается одним из самых авторитетных и престижных учебных заведений мирового значения.

Как крупный ученый, педагог и талантливый организатор, вы вносите неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных государственных и общественных деятелей, дипломатов, журналистов, правоведов, достойно представляющих свои страны на международной арене.

Уважаемый Анатолий Васильевич, еще раз поздравляю Вас с юбилеем, желаю Вам долгих лет жизни, новых достижений и всего самого наилучшего".