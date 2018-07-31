Президент Азербайджана поздравил президентов Швейцарии и Бенина

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарии Алена Берсе с национальным праздником страны.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Швейцарской Конфедерации.
Верю, что расширение дружественных связей, углубление взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией и впредь будет служить интересам наших народов.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Швейцарии – постоянного спокойствия и благополучия».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил президента Бенина Патриса Талона.
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Бенин – Днем независимости.
B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – мира и прогресса», - говорится в поздравлении главы государства.
News DepartmentАвтор новости
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