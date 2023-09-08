Президент Азербайджана поздравил президента Северной Македонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровскому.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Северная Македония – Дня независимости.
Азербайджан и Северную Македонию объединяют отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших стран, мы будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружественных отношений, продолжения плодотворного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
С надеждой на скорую встречу желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания".