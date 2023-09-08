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Президент Азербайджана поздравил президента Северной Македонии

Президент Азербайджана поздравил президента Северной Македонии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровскому.
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 11:18
Президент Азербайджана поздравил президента Северной Македонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровскому.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Северная Македония – Дня независимости.

Азербайджан и Северную Македонию объединяют отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших стран, мы будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружественных отношений, продолжения плодотворного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

С надеждой на скорую встречу желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates his North Macedonian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Şimali Makedoniyanın dövlət başçısını təbrik edib

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