Президент Азербайджана поздравил президента Ирана с Днем победы исламской революции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирана Хасану Рухани в связи национальным праздником, который отмечается в Исламской Республике Иран - Днем победы исламской революции.

В поздравлении говорится: "От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Иран – Днем победы исламской революции.

Высокий уровень межгосударственных отношений наглядно отражает волю наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Убежден, что взаимными усилиями мы и впредь будем вносить вклад в успешное продолжение нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках региональных проектов".

Глава азербайджанского государства пожелал в этот знаменательный день президенту Ирана "крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – постоянного мира и благосостояния".