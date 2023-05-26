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Президент Азербайджана поздравил президента Грузии

Президент Азербайджана поздравил президента Грузии Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 12:56
Президент Азербайджана поздравил президента Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии по случаю 26 мая - Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, которые исходят из воли наших народов, веками живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии, вызывает удовлетворение. Взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, совместные крупномасштабные региональные проекты являются основными факторами, обусловливающими наше стратегическое партнерство и союзничество.

Сегодня есть хорошие возможности для развития и обогащения новым содержанием нашего взаимовыгодного сотрудничества, которое послужит благополучию наших стран и процветанию нашего региона, повышению нашего партнерства на более высокий уровень.

Уверен, что в интересах наших народов мы совместными усилиями добьемся укрепления традиционно дружественных азербайджано-грузинских отношений, дальнейшего расширения нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В столь знаменательный праздник желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Грузии – постоянного мира и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani leader congratulates his Georgian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri gürcüstanlı həmkarını təbrik edib

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