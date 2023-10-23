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Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Венгрии

Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Венгрии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 12:28
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Премьер-министр,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Венгрии.

Межгосударственные связи высокого уровня и успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывают удовлетворение. Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием.

Хотел бы особо отметить, что наши страны конструктивно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций, выступают со схожих позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Уверен, что, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства между нашими странами, взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Организации тюркских государств.

С надеждой на скорую встречу желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной деятельности, дружественному народу Венгрии – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates Prime Minister of Hungary 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

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