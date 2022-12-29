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Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Израиля

Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Израиля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру государства Израиль Биньямину Нетаньяху.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 20:35
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру государства Израиль Биньямину Нетаньяху.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве премьер-министра Государства Израиль, передаю самые искренние и добрые пожелания. Это – наглядное проявление большой веры и доверия израильского народа к Вам, высокая оценка Вашей деятельности и заслуг на пути всестороннего развития и благополучия страны.

Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня. Вам принадлежат большие заслуги в становлении и развитии отношений между нашими странами.

В ноябре нынешнего года было принято решение об учреждении посольства Азербайджана в Израиле. Надеюсь, что открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.

Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление связей между двумя странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших дружественных народов.

Пользуясь случаем, передаю Вам сердечные поздравления по случаю наступающего Нового 2023 года, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в ответственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного Государства Израиль и его народа".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates Israeli Prime Minister 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İsrailin Baş nazirini təbrik edib

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