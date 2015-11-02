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    ​Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу

    2 ноября президент Ильхам Алиев позвонил Ахмету Давутоглу

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Турецкой Республики Ахмету Давутоглу.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Глава государства поздравил премьер-министра Ахмета Давутоглу с победой возглавляемой им Партии справедливости и развития на парламентских выборах.

    Выразив признательность за внимание и поздравления, премьер-министр Турецкой Республики в свою очередь передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления в связи с убедительной победой на парламентских выборах правящей партии "Ени Азербайджан".

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