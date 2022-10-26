Президент Азербайджана поздравил Председателя Совета министров Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа Председатель,
Передаю Вам искренние поздравления по случаю начала деятельности на посту Председателя Совета Министров Итальянской Республики.
Мы придаем особое значение всестороннему развитию основанных на добрых традициях азербайджано-итальянских отношений. Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер. Регулярный политический диалог высокого уровня, наше взаимовыгодное сотрудничество, которое постоянно обогащается новым содержанием, а также расширяющиеся день ото дня связи в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах являются главными аспектами, характеризующими наше многомерное стратегическое партнерство.
С удовлетворением хотел бы отметить, что экономические связи между нашими странами находятся на пути динамичного развития. Италия является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - основным торговым партнером Италии на Южном Кавказе. Итальянские компании на протяжении долгого времени осуществляют широкую деятельность в нашей стране и играют важную роль в развитии наших отношений. Это сотрудничество успешно реализуется и на наших освобожденных от оккупации территориях.
В то же время заслуживает одобрения наша эффективная и продуктивная совместная деятельность в энергетическом секторе, которая играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества.
Верю, что совместными усилиями азербайджано-итальянская дружба и стратегическое партнерство, наше сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза будут и дальше успешно продолжаться.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Италии".