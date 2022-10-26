Президент Азербайджана поздравил Председателя Совета министров Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Председатель,

Передаю Вам искренние поздравления по случаю начала деятельности на посту Председателя Совета Министров Итальянской Республики.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию основанных на добрых традициях азербайджано-итальянских отношений. Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер. Регулярный политический диалог высокого уровня, наше взаимовыгодное сотрудничество, которое постоянно обогащается новым содержанием, а также расширяющиеся день ото дня связи в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах являются главными аспектами, характеризующими наше многомерное стратегическое партнерство.

С удовлетворением хотел бы отметить, что экономические связи между нашими странами находятся на пути динамичного развития. Италия является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - основным торговым партнером Италии на Южном Кавказе. Итальянские компании на протяжении долгого времени осуществляют широкую деятельность в нашей стране и играют важную роль в развитии наших отношений. Это сотрудничество успешно реализуется и на наших освобожденных от оккупации территориях.

В то же время заслуживает одобрения наша эффективная и продуктивная совместная деятельность в энергетическом секторе, которая играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества.

Верю, что совместными усилиями азербайджано-итальянская дружба и стратегическое партнерство, наше сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза будут и дальше успешно продолжаться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Италии".