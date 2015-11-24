Президент Азербайджана поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Драгану Човичу.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин председатель,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Боснии и Герцеговины – Дня государственности.

Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной всегда будет служить интересам наших стран и народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – мира и благополучия".