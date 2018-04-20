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    Президент Азербайджана поздравил председателя Государственного Совета Кубы

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил председателю Государственного Совета Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин председатель,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность председателя Государственного Совета Республики Куба.

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кубой.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе на благо дружественного народа Кубы".

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