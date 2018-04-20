Президент Азербайджана поздравил председателя Государственного Совета Кубы

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил председателю Государственного Совета Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин председатель,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность председателя Государственного Совета Республики Куба.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кубой.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе на благо дружественного народа Кубы".