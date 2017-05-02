Президент Азербайджана поздравил польского коллегу

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Польша Анджею Дуде.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Польша – Днем Конституции.
Нынешний уровень азербайджано-польских отношений вызывает удовлетворение. Есть хорошие возможности для расширения отношений между нашими странами, являющимися стратегическими партнерами, в различных областях.
Надеюсь, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на постоянное укрепление наших дружественных связей, дальнейшее углубление сотрудничества, представляющего взаимный интерес.
В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Польши мира и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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