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    Президент Азербайджана поздравил польского коллегу

    Письмо направлено по случаю национального праздника Республики Польша – Дня Конституции© Azertag.az

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Польша Анджею Дуде.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Польша – Днем Конституции.

    Нынешний уровень азербайджано-польских отношений вызывает удовлетворение. Есть хорошие возможности для расширения отношений между нашими странами, являющимися стратегическими партнерами, в различных областях.

    Надеюсь, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на постоянное укрепление наших дружественных связей, дальнейшее углубление сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Польши мира и благосостояния".

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