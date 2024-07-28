Президент Азербайджана поздравил перуанскую коллегу по случаю Дня независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Перу Дине Эрсилии Болуарте Зегарра по случаю Дня независимости этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу.

Верю, что в интересах наших народов мы будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-перуанских отношений в русле дружбы, продолжения нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках многосторонних институтов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.