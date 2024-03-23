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Президент Азербайджана поздравил пакистанского коллегу

Президент Азербайджана поздравил пакистанского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари.
Внешняя политика
23 марта 2024 г. 11:32
Президент Азербайджана поздравил пакистанского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и Ваш братский народ по случаю национального праздника Исламской Республики Пакистан - Дня Пакистана.

Нас радует развитие отношений между Азербайджаном и Пакистаном по восходящей линии. Вызывает удовлетворение расширение с каждым днем наших межгосударственных связей, построенных на таких прочных основах, как религиозно-культурные корни и братство, укрепление нашего стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.

Сегодня наше плодотворное сотрудничество в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях служит интересам наших стран и народов, еще больше сближая их друг с другом. Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы благодарны Пакистану за его постоянную поддержку и справедливую позицию в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно и решительно прилагать совместные усилия, направленные на развитие многоплановых азербайджано-пакистанских отношений, расширение нашего сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Пакистана благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates his Pakistani counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti pakistanlı həmkarını təbrik edib

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