Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Сердару Бердымухамедову по случаю его избрания на пост президента Туркменистана.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашей победы на выборах президента Туркменистана.
Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию традиционных дружественных связей с братским Туркменистаном, с которым нас связывают исторические, религиозные и культурные корни.
Политический диалог на высшем уровне в двусторонних отношениях, а также наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах вызывают удовлетворение. Убежден, что совместными усилиями стратегическое партнерство между Азербайджаном и Туркменистаном будет и впредь развиваться и служить на благо наших стран.
Пользуясь этой приятной возможностью, приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а также успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо процветания братского Туркменистана".