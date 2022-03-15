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Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Туркменистана

Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Туркменистана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Сердару Бердымухамедову по случаю его избрания на пост президента Туркменистана.
Внешняя политика
15 марта 2022 г. 17:30
Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Сердару Бердымухамедову по случаю его избрания на пост президента Туркменистана.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашей победы на выборах президента Туркменистана.

Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию традиционных дружественных связей с братским Туркменистаном, с которым нас связывают исторические, религиозные и культурные корни.

Политический диалог на высшем уровне в двусторонних отношениях, а также наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах вызывают удовлетворение. Убежден, что совместными усилиями стратегическое партнерство между Азербайджаном и Туркменистаном будет и впредь развиваться и служить на благо наших стран.

Пользуясь этой приятной возможностью, приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а также успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо процветания братского Туркменистана".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates Turkmenistan's new President
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Türkmənistanın yeni Prezidentini təbrik edib

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