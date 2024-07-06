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Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Ирана

Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Ирана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 10:38
Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в тексте поздравления говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран.

Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, дружба и братство. Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание.

Достигнутые сегодня договоренности о будущих направлениях развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализуемые совместные проекты служат благополучию наших стран, устойчивому развитию и безопасности региона в целом.

Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в интересах наших народов и стран.

Приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества.

Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates president-elect of Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri İranın yeni seçilmiş Prezidentini təbrik edib

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