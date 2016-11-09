Президент Азербайджана поздравил нового президента США

"Надеюсь, что США, как страна-сопредседатель Минской группы, под Вашим руководством внесет свой вклад в справедливое урегулирование этого конфликта согласно международным правовым нормам и в рамках территориальной целостности Азербайджана"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Трамп,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Ваша победа на выборах является показателем доверия и поддержки, оказанных Вам дружественным американским народом.

Надеюсь, что двусторонние отношения между Азербайджаном и США будут успешно развиваться и впредь. Связи между нашими странами имеют 25-летнюю историю. За это время наши отношения дружбы и сотрудничества поднялись на высокий уровень. Мы активно сотрудничаем в политической, экономической, энергетической сферах, в области безопасности, в том числе в борьбе с международным терроризмом и в миротворческих операциях НАТО в Афганистане.

Азербайджан долгие годы страдает от захватнической политики Армении. 20 процентов наших территорий находятся под оккупацией, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

Территориальная целостность Азербайджана признана всем мировым сообществом и международными организациями. Хотя четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, Армения игнорирует их. Наша решительная позиция заключается в том, что связанные с конфликтом четыре резолюции Совета Безопасности ООН, а также решения и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, Совета Европы, НАТО, Европейского парламента, ОИС, Движения неприсоединения и других международных организаций должны быть выполнены. Конфликт должен быть решен в соответствии с нормами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Надеюсь, что как сопредседатель Минской группы ОБСЕ США под Вашим руководством внесут вклад в справедливое урегулирование этого конфликта в соответствии с нормами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Еще раз передаю Вам свои искренние поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благополучия дружественного американского народа".