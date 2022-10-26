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Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании

Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаку.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 16:49
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаку.

Как сообщает Report, в текст поздравления говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Искренне поздравляю Вас с началом деятельности на посту премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Мы придаем большое значение дружественным отношениям и многогранному сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Развитие и углубление с каждым годом наших связей, основанных на добрых традициях, вызывают удовлетворение.

Круг охвата вопросов, стоящих в настоящее время в нашей двусторонней повестке дня, очень широк. Соединенное Королевство является страной, которая больше всего инвестирует в Азербайджан и является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Динамично развивается сотрудничество между нашими странами также в политической, культурной, образовательной и других сферах.

Хотел бы особо отметить прошедшее испытание стратегическое партнерство между Азербайджаном и Соединенным Королевством в энергетической сфере. Мы высоко оцениваем тесное партнерство наших стран в вопросах энергетической безопасности, активное участие и поддержку Соединенного Королевства в реализуемых нами крупномасштабных проектах. В то же время нас радует сотрудничество с BP, которая на протяжении последних тридцати лет является нашим близким и надежным партнером в нефтегазодобыче, в области перехода на чистую энергию.

Заслуживает одобрения участие компаний, представляющих Соединенное Королевство, в работах по капитальному восстановлению и реконструкции, проводимых на наших территориях, которые мы освободили от оккупации два года назад. Мы приветствуем вклад Соединенного Королевства в дело очистки от мин и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, которые остаются самым большим препятствием на пути социально-экономической реинтеграции Восточно-Зангезурского и Карабахского регионов.

Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия, направленные на укрепление дружбы между Азербайджаном и Соединенным Королевством, углубление наших двусторонних связей во всех сферах, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Еще раз передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Соединенного Королевства".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates Britain’s new prime minister 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Britaniyanın yeni Baş nazirini təbrik edib

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