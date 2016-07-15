Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемая госпожа Премьер-министр,
Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством имеют для нас особое значение. В этом смысле расширение и углубление день ото дня наших дружеских отношений вызывает удовлетворение. Совместная эффективная работа компаний, представляющих наши страны в области разработки нефтегазовых месторождений Азербайджана, добычи энергетических ресурсов, а также их экспорта на мировые рынки, являются показателем взаимного плодотворного сотрудничества.
Надеюсь, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством.
Уважаемая госпожа Премьер-министр, еще раз передаю Вам мои поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Соединенного Королевства".
News DepartmentАвтор новости
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