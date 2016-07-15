Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемая госпожа Премьер-министр,

Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством имеют для нас особое значение. В этом смысле расширение и углубление день ото дня наших дружеских отношений вызывает удовлетворение. Совместная эффективная работа компаний, представляющих наши страны в области разработки нефтегазовых месторождений Азербайджана, добычи энергетических ресурсов, а также их экспорта на мировые рынки, являются показателем взаимного плодотворного сотрудничества.

Надеюсь, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

Уважаемая госпожа Премьер-министр, еще раз передаю Вам мои поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Соединенного Королевства".