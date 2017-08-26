Президент Азербайджана поздравил молдавского коллегу с национальным праздником

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Молдова Игорю Додону поздравительное письмо в связи с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости.

Как сообщает Report, глава государства выпазил уверенность, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Молдовой будут и впредь развиваться и расширяться в интересах двух народов.

Президент Азербайджана пожелал молдавскому коллеге крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Молдовы – мира и процветания.