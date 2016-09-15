Президент Азербайджана поздравил мексиканского коллегу

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Убежден, что отношения между Азербайджаном и Мексикой и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания".