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    Президент Азербайджана поздравил мексиканского коллегу

    Отношения между Азербайджаном и Мексикой и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

    Убежден, что отношения между Азербайджаном и Мексикой и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания".

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