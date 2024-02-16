О нас

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.
Внешняя политика
16 февраля 2024 г. 11:12
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Литовской Республики.

В настоящее время имеются хорошие возможности и перспективы для плодотворного сотрудничества между нашими странами в сферах экономики, торговли, транспорта, возобновляемой энергии и других областях. Воспользовавшись имеющимися возможностями, мы сможем совместными усилиями добиться развития наших связей и дальнейшего углубления нашего сотрудничества.

Уверен, что азербайджано-литовские отношения и впредь будут последовательно развиваться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, литовскому народу - постоянного благополучия и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani president congratulates Lithuanian colleague
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Litva Prezidentini təbrik edib

Самое важное

Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля 2024 г. 18:29
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
15 февраля 2024 г. 15:06
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
15 февраля 2024 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
14 февраля 2024 г. 19:13
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
14 февраля 2024 г. 18:30
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
14 февраля 2024 г. 18:23
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
14 февраля 2024 г. 18:18
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
14 февраля 2024 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi