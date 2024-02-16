Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Литовской Республики.

В настоящее время имеются хорошие возможности и перспективы для плодотворного сотрудничества между нашими странами в сферах экономики, торговли, транспорта, возобновляемой энергии и других областях. Воспользовавшись имеющимися возможностями, мы сможем совместными усилиями добиться развития наших связей и дальнейшего углубления нашего сотрудничества.

Уверен, что азербайджано-литовские отношения и впредь будут последовательно развиваться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, литовскому народу - постоянного благополучия и процветания".