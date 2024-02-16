Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Литовской Республики.
В настоящее время имеются хорошие возможности и перспективы для плодотворного сотрудничества между нашими странами в сферах экономики, торговли, транспорта, возобновляемой энергии и других областях. Воспользовавшись имеющимися возможностями, мы сможем совместными усилиями добиться развития наших связей и дальнейшего углубления нашего сотрудничества.
Уверен, что азербайджано-литовские отношения и впредь будут последовательно развиваться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, литовскому народу - постоянного благополучия и процветания".