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Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Литвы Гитанасу Науседе.
Внешняя политика
16 февраля 2023 г. 11:46
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Литвы Гитанасу Науседе.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Литовской Республики.

Отношения между Азербайджаном и Литвой имеют хорошие традиции и мы придаем особое значение их развитию.

С удовлетворением вспоминаю нашу с Вами встречу в Давосе в прошлом месяце и проведенный обмен мнениями. Считаю, что в настоящее время сформировались хорошие возможности для расширения отношений между нашими странами в различных сферах, определения новых направлений нашего сотрудничества.

Верю, что азербайджано-литовские связи и наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Литвы – постоянного мира и процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates his Lithuanian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti litvalı həmkarını təbrik edib

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