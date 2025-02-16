Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны.
Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции. Уверен, что мы продолжим совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и расширению нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам мои наилучшие пожелания и желаю литовскому народу постоянного мира и благополучия".