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Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу по случаю национального праздника

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу по случаю национального праздника Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе.
Внешняя политика
16 февраля 2025 г. 11:22
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны.

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции. Уверен, что мы продолжим совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и расширению нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам мои наилучшие пожелания и желаю литовскому народу постоянного мира и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti litvalı həmkarını təbrik edib

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