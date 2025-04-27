Президент Азербайджана поздравил лидера ЮАР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо южноафриканскому коллеге Матамелю Сирилу Рамафосе по случаю национального праздника этой страны — Дня свободы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо южноафриканскому коллеге Матамелю Сирилу Рамафосе по случаю национального праздника этой страны — Дня свободы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня свободы Южно-Африканской Республики.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и расширению сотрудничества между Азербайджаном и Южно-Африканской Республикой в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания", - подчеркивается в поздравительном послании.