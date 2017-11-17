 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегу

    Верю, что развитие традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Латвией и впредь будет служить интересам наших народов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Раймондсу Вейонису.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Латвийской Республики - Днем независимости.

    Верю, что развитие традиционных дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Латвией и впредь будет служить интересам наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Латвии – постоянного мира и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi