Президент Азербайджана поздравил кубинского лидера

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент,

от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня освобождения.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения азербайджано-кубинских связей, укрепления сотрудничества между нашими странами как в двусторонней порядке, так и в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения.

Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас с Новым 2023 годом, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания".