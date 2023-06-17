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Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании

Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
Внешняя политика
17 июня 2023 г. 11:45
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Вашего Дня Рождения.

Мы придаем особое значение развитию связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Уверен, что дружеские отношения, установившиеся между нашими странами, наше многоплановое сотрудничество и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, дружественному народу Соединенного Королевства - постоянного процветания".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya Kralını təbrik edib

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