Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Таиланда Его величеству Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд, передаю самые искренние пожелания.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, дружественному народу Королевства Таиланд - благополучия и процветания".