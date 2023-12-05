Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Таиланда Его величеству Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Таиланда Его величеству Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд, передаю самые искренние пожелания.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, дружественному народу Королевства Таиланд - благополучия и процветания".