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Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Таиланда Его величеству Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 11:17
Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Таиланда Его величеству Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд, передаю самые искренние пожелания.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, дружественному народу Королевства Таиланд - благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Tailand Kralını təbrik edib

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