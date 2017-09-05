Президент Азербайджана поздравил короля Свазиленда

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Свазиленда Его величеству Мсвати III.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Свазиленд – Днем независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу - благополучия и процветания".