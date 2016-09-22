Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо служителю двух благородных святынь, королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
Мой дорогой Брат,
Рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства.
Убежден, что основанные на взаимном доверии и поддержке отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и благосостояния".
Глава государства также поздравил наследного принца королевства Саудовская Аравия, заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Мухаммада ибн Наифа ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.
В тексте поздравления говорится:
"Ваше высочество,
Мой дорогой Брат,
Сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Саудовской Аравии – Днем провозглашения Королевства.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему братскому народу – постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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