Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Камбоджи – мира и благополучия".