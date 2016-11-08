Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Камбоджи – мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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