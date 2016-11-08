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    Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

    Письмо послано по случаю национального праздника Королевства Камбоджа – Дня независимости

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Нородому Сиамони.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Камбоджи – мира и благополучия".

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