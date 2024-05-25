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Президент Азербайджана поздравил короля Иордании с Днем независимости

Президент Азербайджана поздравил короля Иордании с Днем независимости Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна по случаю по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости.
Внешняя политика
25 мая 2024 г. 11:41
Президент Азербайджана поздравил короля Иордании с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна по случаю по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости, передаю самые искренние пожелания.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Müstəqillik Günü münasibətilə İordaniya Kralını təbrik edib

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